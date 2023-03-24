Заподозрили во взятке: в Петербурге задержан высокопоставленный таможенник

В Санкт-Петербурге задержан начальник отдела таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования Александр Мартынов, сообщает РЕН-ТВ. Его подозревают во взяточничестве.

Отмечается, что майора таможенной службы задержали с поличным сотрудники ФСБ при получении взятки в размере 300 тысяч рублей.

Кроме того, у следователей возникли вопросы к инспектору таможенного оформления и контроля Балтийского поста Елене Сальман. По информации телеканала, ее также задержали. «Задержанных заподозрили в получении взятки группой лиц по предварительному сговору», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось о задержании в Москве по подозрению во взяточничестве двоих высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы. Речь идет о амначальника Центрального таможенного управления Александре Беглове и начальнике специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александре Алееве.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие настаивает на аресте таможенников.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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