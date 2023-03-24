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Пятница, 24 марта 2023, 11:07 мск

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В Москве задержаны высокопоставленные сотрудники таможни

В Москве по подозрению в получении взятки задержаны высокопоставленные сотрудники Федеральной таможенной службы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По подозрению во взяточничестве задержаны замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев», – уточнил собеседник агентства.

По данным «Рен-ТВ», Беглов и Алеев были задержаны сотрудниками ФСБ во время встречи с двумя предпринимателями, которые принесли с собой $50 тысяч (около 3,8 млн рублей по курсу на 24 марта).

Как отмечается, позже проведены обыски в домах и на рабочих местах сотрудников ФТС. Изъято порядка 40 млн рублей.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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