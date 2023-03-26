В Тульской области прогремел мощный взрыв: ранены два местных жителя

Сегодня в Киреевске Тульской области прогремел мощный взрыв в результате предположительно атаки неизвестного беспилотника – двое человек получили ранения, передает телеграм-канал Shot.

Как сообщается, минимум 8 частных домов и многоэтажка получили повреждения.

Эту информацию подтвердили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района. По уточненным данным, взрыв произошел в 15:19 на улице Дорожников, 29. Пострадали два человека 2002 года и 2006 года рождения – у них осколочные раны.

Тула, Светлана Антонова

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