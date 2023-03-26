Житель Благовещенска проломил голову 10-месячному сыну

В Благовещенске задержан мужчина по подозрению в убийстве собственного 10-месячного сына и попытке убийства своей жены. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что сегодня днем в Амурскую детскую клиническую больницу с черепно-мозговой травмой доставлен 10-месячный мальчик, который, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался. Кроме того, госпитализирована с ножевыми ранениями в тяжёлом состоянии доставлена мать ребёнка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По подозрению в совершении преступлений задержан 32-летний отец мальчика.

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Проводится комплекс следственных действий», – отметили в ведомстве.

Благовещенск, Светлана Антонова

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