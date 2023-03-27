Мать убитого в Благовещенске ребенка умерла от ножевых ранений

Мать десятимесячного ребенка, с которым, по версии следствия, жестоко расправился собственный отец, умерла в больнице после полученных ножевых ранений. Несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти пострадавшую. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Женщина и 10-месячный мальчик были госпитализированы днем 26 марта. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, мальчик скончался. Его мать получила множественные ножевые ранения и находилась в крайне тяжелом состоянии.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По подозрению в совершении преступлений задержан 32-летний отец мальчика. Ему уже предъявили обвинение.

По информации местных СМИ, семья недавно переехала из Санкт-Петербурга в Благовещенск. Кроме погибшего мальчика, в ней еще двое детей.

Добавим, прокуратура Благовещенска признала законным возбуждение уголовного дела по факту убийства ребенка и покушение на убийство его матери. Надзорное ведомство проводит «проверку соблюдения требований федерального законодательства в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, причин и условий, по которым особо тяжкое преступление против малолетнего не было предотвращено», – говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления СКР Сергею Белянскому доложить об обстоятельствах совершенного преступления и установленных в ходе расследования фактах.

Благовещенск, Наталья Петрова

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