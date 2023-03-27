В Австралии в сеть утекли данные 14 млн клиентов финансовой фирмы

Хакеры получили доступ к данным 14 млн клиентов австралийской финансовой компании Latitude. Злоумышленникам достались полные имена, даты рождения, адреса и телефоны.

Latitude подверглась атаке 16 марта. Изначально компания признала, что утечка коснулась данных 330 тыс. клиентов. После тщательной проверки оказалось, что ущерб намного больше.

«Были украдены не менее 7,9 млн записей о номере водительского удостоверения клиентов, предоставивших их в последние 10 лет, а также данные 6,1 млн человек, бывших клиентами компании и ее партнерами с 2005 года», – цитирует сообщение фирмы ТАСС.

Хакеры получили данные об именах, датах рождения, адресах и телефонах миллионов клиентов, а также данные паспортов 53 тыс. человек, информацию о финансовых операциях порядка 100 человек.

Руководство Latitude Financial принесло извинения всем пострадавшим в результате атаки и заверило, что постарается свести риски для граждан к минимуму.

В России наибольшее число утечек данных в 2022 году допустили ритейлеры и сервисы доставки. Хакеры опубликовали 168 значимых баз данных российских компаний, всего – более двух миллиардов записей о почти 300 млн пользователей.

Канберра, Наталья Рязанова

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