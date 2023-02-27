Лидерами по объему утечек в России стали сервисы доставки и ритейл

За прошлый год наибольшее число утечек данных допустили ритейлеры и сервисы доставки. Об этом сообщается в исследовании «Лаборатории Касперского», результаты которого приводит РИА «Новости».

В 2022 году хакеры опубликовали 168 значимых баз данных российских компаний, всего в сеть было выложено более двух миллиардов записей. Это почти 300 миллионов пользовательских данных, из которых 16% – около 48 миллионов строк – содержали пароли.

«Большая часть пользовательских данных (64%) были скомпрометированы в результате атак на крупный бизнес. Лидеры по объему утекшей информации, заявленной в сообщениях на специализированных площадках, – сферы доставки (34%) и ритейла (14%)», – говорится в исследовании.

По данным специалистов по кибербезопасности, в публичный доступ попадают сведения как о пользователях, так и сотрудниках. Это может быть не только рабочая информация, такая как должность и электронный адрес, но и личная, в том числе номер мобильного телефона и финансовые данные.

«Утечка данных может затронуть любую компанию. Мы ожидаем, что в 2023 году их количество может вырасти на 20%. При этом велика вероятность, что злоумышленники продолжат обращать внимание на сферу ритейла, которая исторически хранит колоссальные объемы информации», – отметили в «Лаборатории Касперского».

Москва, Зоя Осколкова

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