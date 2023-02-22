Объем похищенных персональных данных в России увеличился в 30 раз

В России растет активность хакеров и мошенников, что приводит к утечкам в финансовом секторе, хищению персональных данных и средств граждан. По мнению экспертов по кибербезопасности, в дальнейшем на существенное улучшение ситуации надеяться не стоит.

Согласно исследованию InfoWatch, в 2022 году количество утечек в финансовом секторе выросло в 1,7 раза, до 48 случаев. Число скомпрометированных записей персональных данных и платежной информации по сравнению с 2021 годом выросло сразу в 32 раза – с 1,4 млн штук до 44,8 млн. Доля внешних атак выросла более чем в три раза, до 75%, при одновременном росте доли утечек информации, составляющей коммерческую тайну, пишет «Коммерсант».

Данные клиентов финансового сектора представляют особую ценность для мошенников, поэтому они и занимают большую долю в общем объеме. При этом все больше утечек происходит не из банков, а из инвесткомпаний, платежных сервисов и криптобирж. Так доля кредитных организаций, МФО и страховых компаний снизилась (с 92,8% до 66,5%).

Кроме того, в прошлом году с 96,4% до 82,6% снизилась доля случаев хищений персональных данных, которые активно используются в социнженерии. Одновременно почти с нуля до 13% произошел рост доли украденной информации, составляющей коммерческую тайну.

Эксперты частично объясняют динамику тем, что свежая статистика учитывает инциденты более полно. Количество инцидентов на самом деле не стало больше, тем более в 1,7 раза. Раньше утечек было больше, чем зарегистрировано, сейчас же статистика стала приближаться к реальности.

Существенного улучшения ситуации специалисты по кибербезопасности не ждут, полагая, что мошенники в будущем будут более плотно взаимодействовать с работниками самих финансовых организаций. «Внешние злоумышленники все чаще вступают в преступную связь с сотрудниками компаний, мотивируя их к похищению информации, востребованной на черном рынке, или взламывая с их помощью корпоративные сети», – говорится в исследовании.

Москва, Зоя Осколкова

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