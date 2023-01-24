За год от действий хакеров пострадали около 100 млн россиян

В 2022 году объем утечек персональных данных граждан России вырос в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствует аналитический отчет компании Group-IB. В открытом доступе появилась та или иная личная информация примерно 100 млн человек – это две трети жителей страны.

По оценкам специалистов, в период с июля 2021 года по июнь 2022 года хакеры украли 970,5 млн строк записей о персональных данных. За аналогичный отрезок годом ранее в сеть было слито 24 млн строк записей, пишут «Известия».

Эксперты связывают активизацию хакеров с обострением геополитической ситуации и развязанной в этих условиях кибервойной против России. Параллельно такие группировки, как Anonymous, IT Army of Ukraine, GhostSec, NB65, активно привлекали к своей деятельности обычных пользователей, чтобы с помощью их компьютеров усиливать масштаб атак.

«Ряд злоумышленников преследуют в подобных публикациях денежный интерес, но подавляющее большинство хочет нанести репутационный или экономический ущерб как бизнесу, так и стране в целом», – отметили в Group-IB.

По прогнозам специалистов по кибербезопасности, в 2023 году интенсивность атак хакеров возрастет. «Анализ позволяет сделать вывод, что злоумышленники будут разрабатывать новые инструменты и использовать решения, которые сложно распознать и обнаружить», – заключили авторы исследования.

Москва, Зоя Осколкова

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