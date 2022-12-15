Треть пользователей сети стали жертвами утечек данных

Каждый третий пользователь всемирной сети стал жертвой утечки личных данных. Большая часть из них почувствовали на себе последствия этих действий. Об этом сообщается в отчете аналитической компании Thales.

Согласно исследованию данные 33% пользователей были похищены. 82% жертв так или иначе почувствовали ухудшение качества жизни после потери конфиденциальной информации.

Больше половины (54%) респондентов заявили, что в вопросе защиты своих данных полагаются на компании и сервисы, которые, по их мнению, должны применять обязательные меры – например, шифрование или двухфакторную аутентификацию.

Каждый пятый прекратил пользоваться услугами фирм, которые были уличены в утечках персональных сведений, несмотря на то, был ли это взлом или другие причины потери информации.

Лишь 12% пользователей заявили, что не беспокоятся о своих данных, передавая их соцсетям и развлекательным сервисам. Гораздо выше уровень доверия у финансовых и медицинских организаций – 42% и 37% соответственно.

Москва, Зоя Осколкова

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