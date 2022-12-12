Россиян предупредили о росте числа утечек персональных данных в 2023 году

Специалисты по кибербезопасности прогнозируют рост числа утечек персональных данных в наступающем году. При этом мошенники уже начинают компилировать информацию из разных источников, получая полный портрет потенциальной жертвы.

«Продолжится рост числа утечек персональных данных. Этот тренд получит новый виток: злоумышленники будут не просто «сливать» базы, но и совмещать информацию из различных источников. В результате они смогут получать подробное «досье» на человека и затем реализовывать более продвинутые, таргетированные схемы социальной инженерии и кибершпионажа в атаках на бизнес», – говорится в прогнозе угроз кибербезопасности для корпораций и крупных организаций, представленном «Лабораторией Касперского».

Кроме того, получит развитие новый тренд с объявлениями о взломе и публикацией украденных данных. Если раньше злоумышленники, взламывали компании, а потом требовали выкуп, не привлекая внимание общественности, то теперь они действуют иначе, а именно, сразу выставляют сообщение о взломе в своем блоге с обратным отсчетом до публикации полученных сведений и ждут реакции жертвы.

Хакеры продолжат наносить и репутационный ущерб бизнесу, ведь информация об утечке, опубликованная в открытых источниках, даже без реального взлома может принести вред компании-жертве.

По словам специалистов, в следующем году киберпреступники также будут чаще обращаться к ресурсам даркнета за покупкой доступов к уже скомпрометированным сетям разных организаций. Этот тренд опасен тем, что этап компрометации данных может долго оставаться незамеченным.

Москва, Зоя Осколкова

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