Роскомнадзор: около 600 млн записей о россиянах утекли в сеть с начала СВО

С начала спецоперации на Украине зафиксировано более 140 утечек персональных данных. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.
В результате сливов, основным источником которых стали иностранные ресурсы, в сеть попали около 600 млн записей о гражданах РФ, пишет ТАСС.
«Нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, подлежащих особой защите», – уточнили в ведомстве.
В РКН отметили, что всплеск утечек произошел на фоне блокировки ряда западных соцсетей, работавших в России с нарушением закона. Содержание скомпрометированных баз данных раскрывает личную информацию о россиянах и их актуальные социальные связи.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube