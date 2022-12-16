Роскомнадзор: около 600 млн записей о россиянах утекли в сеть с начала СВО

С начала спецоперации на Украине зафиксировано более 140 утечек персональных данных. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

В результате сливов, основным источником которых стали иностранные ресурсы, в сеть попали около 600 млн записей о гражданах РФ, пишет ТАСС.

«Нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, подлежащих особой защите», – уточнили в ведомстве.

В РКН отметили, что всплеск утечек произошел на фоне блокировки ряда западных соцсетей, работавших в России с нарушением закона. Содержание скомпрометированных баз данных раскрывает личную информацию о россиянах и их актуальные социальные связи.

Москва, Зоя Осколкова

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