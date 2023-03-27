В ФРГ почти весь транспорт остановился из-за забастовок

Одна из крупнейших забастовок десятилетия началась утром 27 марта в ФРГ. Рабочая неделя началась с закрытых аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, что почти парализовало остальные службы и компании, передает Reuters.

Профсоюз Verdi и профсоюз железнодорожников и транспортников EVG организовали суточную забастовку из-за инфляции, которая превысила средний показатель по еврозоне. Члены Verdi требуют повысить зарплату на 10,5% (на 500 евро в месяц), EVG – на 12% (650 евро в месяц).

Представители профсоюзов и власти провели очередной раунд переговоров вечером 26 марта, но не достигли компромисса. Поэтому аэропорты в Мюнхене и Франкфурте приостановили полеты, междугородние перевозки по железной дороге отменены.

Агентство отмечает, что Германия больше других стран Европы пострадала от отказа от российского газа, поскольку на подорожании топлива инфляция выросла до 9,3%.

Во Франции работники ряда организаций также объявили забастовку, связанную с проведением пенсионной реформы. Крупные города тонут в мусоре, нарушена работа транспорта и социальных учреждений. 23 марта на улицы вышли более миллиона человек.

Берлин, Наталья Рязанова

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