Во Франции более 400 полицейских пострадали во время акций протеста

Около 440 сотрудников полиции пострадали в ходе акций протеста против пенсионной реформы во Франции. 23 марта стал самым жетским днем демонстраций, отмечает BFM-TV.

По данным французского МВД, 457 человек задержаны по всей стране в ночь на 24 марта. Протестующие атаковали полицейский участок в Лорьяне, разгромили суд в Нанте и подожгли крыльцо мэрии Бордо. Самые большие беспорядки случились в Париже: 933 поджога городского имущества и мусорных контейнеров.

В результате 441 сотрудник полиции и жандармерии пострадали. Наиболее агрессивные митингующие бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, камни, палки. В некоторых районах полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы усмирить толпу.

16 марта премьер- министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии закона, повышающего пенсионный возраст с 62 до 64 лет, в обход голосования. В ответ парламентарии потребовали отставки главы кабмина.

Уже 22 марта протестующие заблокировали железнодорожный вокзал в Ницце, из-за чего движение поездов приостановили. Участники акции положили под колеса поезда куклу с изображением президента Франции Эммануэля Макрона. 23 марта на улицы вышли 1,08 млн французов, недовольных повышением пенсионного возраста.

Париж, Наталья Рязанова

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