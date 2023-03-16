Власти Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста в обход голосования в парламенте

Премьер-министр Франции Элизабет Борн на парламентской сессии в четверг, 16 марта, официально объявила о принятии закона, повышающего пенсионный возраст с 62 до 64 лет, в обход голосования, – передает Le Monde.

Издание пишет, что ходе парламентской сессии глава правительства Элизабет Борн официально объявила, что во Франции принят закон, повышающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, и вызвавший многотысячные забастовки и протесты в стране. Во французском законодательстве есть норма (статья 49.3 Конституции), позволяющая принять закон без голосования, но в таком случае парламент может поставить вопрос о доверии кабмину. В ходе объявления о принятии закона парламентарии потребовали отставки премьер-министра страны.

Также сообщается, что лидер французских правых Марин Ле Пен заявила, что премьер страны должна уйти в отставку. Политик заявила, что «действия Элизабет Борн – пощечина демократии».

Париж, Иван Бабурин

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