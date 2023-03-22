В Ницце протестующие против пенсионной реформы заняли здание вокзала и блокировали пути

Во Франции протестующие против пенсионной реформы заблокировали железнодорожный вокзал в Ницце. Движение поездов приостановлено. Об этом сообщает Nice Matin.

Активисты заняли перроны и перекрыли железнодорожные пути. Кроме того, участники акции протеста положили под колеса поезда куклу с изображением президента Франции Эммануэля Макрона.

Тем временем, глава государства заявил, что пенсионная реформа должна вступить в силу до конца года. Макрон указал на то, что при принятии законопроекта были соблюдены все формальные процедуры, включая дебаты в парламенте и голосование о доверии правительству.

Как сообщалось ранее, за последние несколько дней французская полиция задержала более 850 человек за различные нарушения в ходе акций против пенсионной реформы. Несмотря на массовые акции протеста премьер-министр Франции Элизабет Борн официально объявила о принятии закона, повышающего пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Ницца, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»