Французские профсоюзы объявили о продолжении акций против пенсионной реформы

Представитель крупнейшего профсоюза Франции «Всеобщая конфедерация труда» (Confédération Générale du Travail – CGT) Катрин Перре на пресс-конференции в четверг, 16 марта, заявила, что профсоюзы страны продолжат акции и забастовки против пенсионного закона, принятого в обход голосования в парламенте, – сообщает телеканал BFM.

Зачитывая общее заявление профсоюзов Франции, Катрин Перре заявила: «Межпрофсоюзное собрание продолжает требовать отзыва пенсионной реформы и призывает проводить профсоюзные собрания и манифестации в ближайшие выходные и в большой день забастовок и манифестаций – 23 марта».

Париж, Иван Бабурин

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