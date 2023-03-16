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Четверг, 16 марта 2023, 22:55 мск

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Французские профсоюзы объявили о продолжении акций против пенсионной реформы

Представитель крупнейшего профсоюза Франции «Всеобщая конфедерация труда» (Confédération Générale du Travail – CGT) Катрин Перре на пресс-конференции в четверг, 16 марта, заявила, что профсоюзы страны продолжат акции и забастовки против пенсионного закона, принятого в обход голосования в парламенте, – сообщает телеканал BFM.

Зачитывая общее заявление профсоюзов Франции, Катрин Перре заявила: «Межпрофсоюзное собрание продолжает требовать отзыва пенсионной реформы и призывает проводить профсоюзные собрания и манифестации в ближайшие выходные и в большой день забастовок и манифестаций – 23 марта».

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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