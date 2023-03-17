Правительству Франции выдвинут вотум недоверия

Председатель Группы независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT) в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции Бертран Панше в пятницу, 17 марта, заявил, что в ответ на объявление премьер-министром Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы в обход голосования правительств выдвинут вотум недоверия, – сообщает телеканал BFM.

Во время трансляции телеканала Бертран Панше сказал: «Группа LIOT, председателем которой я являюсь, выдвигает вотум недоверия правительству, под ним стоят подписи 91 человека из пять оппозиционных политических групп. Сожалеем, что среди подписантов не оказалось представителей партии «Республиканцы». Но, я надеюсь, что многие из них проголосуют «за». Поддержка вотума недоверия правительству поможет выйти из глубокого политического кризиса»

Следует отметить, что для принятия вотума недоверия необходимо, чтобы за него проголосовали 287 из 573 депутатов нижней палаты парламента.

Напомним, что накануне премьер-министр правительства Франции Элизабет Борн, выступая в Национальном собрании перед началом дебатов, объявила о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе республики в обход голосования в парламенте.

Париж, Иван Бабурин

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