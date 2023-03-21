Французские силовики арестовали более 800 демонстрантов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен во вторник, 21 марта, заявил, что за последние несколько дней в ходе акций против пенсионной реформы полиция взяла под стражу около 850 человек за различные нарушения, – сообщает телеканал BFM.

В эфире телеканала Дарманен сказал: «На настоящее время задержано 855 человек по всей Франции, из них 843 человека уже взяты под стражу. В четверг также ожидаются массовые акции против повышения пенсионного возраста. Я распорядился направить для обеспечения порядка в ходе этих манифестаций 12 тысяч полицейских и жандармов, пять тысяч из них будут сконцентрированы в Париже».

«Наша задача усмирить тех, кто намерен нападать на собственность и граждан, но, вместе с тем, обеспечить свободу проведения массовых акций», – заявил глава МВД Франции.

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»