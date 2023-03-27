В Польше арестовали иностранца, обвинив его в шпионаже в пользу России

Служба военной контрразведки Польши задержала в Гданьске иностранного гражданина по обвинению в шпионаже в пользу российской разведки. Об этом сообщило Польское телевидение.

По утверждению телеканала, подозреваемый собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском воеводстве. Иностранец пребывал на территории Польши с января этого года, его задержали 21 марта. Суд санкционировал арест задержанного на три месяца. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Отмечается, что иностранец в ходе допроса якобы сознался в работе на российскую разведку и раскрыл подробности сотрудничества с ней.

Ранее сообщалось, что в Польше задержаны девять иностранных граждан, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Известно, что россиян среди них нет. Подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию российской разведки, утверждал министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

Варшава, Наталья Петрова

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