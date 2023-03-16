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Четверг, 16 марта 2023, 14:22 мск

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В Польше девятерых иностранцев подозревают в шпионаже в пользу России

В Польше задержаны девять иностранных граждан, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

По его словам, все задержанные Агентством внутренней безопасности иностранцы – выходцы «из-за восточной границы». В отношении шести из них применен временный арест.

«Подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию российской разведки», – заявил министр.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио подтвердил информацию о том, что сотрудники Агентства внутренней безопасности выявили разведывательную сеть в Подкарпатском воеводстве. «Это была разведывательная группа, которая работала на Россию, угроза была реальной», – сказал глава польского минобороны.

По данным местных СМИ, участники группы устанавливали скрытые камеры, в частности, на автотрассах и железнодорожных путях вблизи аэродрома в Ясенке близ города Жешув. Там расположен крупный логистический хаб НАТО, через который поступает западное вооружение для Украины.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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