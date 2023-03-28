В Эквадоре семь человек погибли, более 60 пропали без вести из-за оползня

Семь человек стали жертвами мощного оползня в центральной части Эквадора. Еще 23 человека пострадали, 64 числятся пропавшими без вести, передает Reuters.

Сильные ливни привели к сходу оползня в Алауси в ночь на 27 марта. Сразу после происшествия власти сообщили о 16 погибших и семи пропавших без вести, но данные были уточнены.

«Семеро погибли, 23 получили травмы, 64 числятся пропавшими без вести», – сообщило эквадорское управление по чрезвычайным ситуациям в соцсети. Инцидент затронул 500 человек и 163 дома. Местные власти эвакуируют людей из опасных районов – всего из 600 домов.

Спасатели и волонтеры разбирают завалы, на место доставлены кинологи с собаками.

В Перу по меньшей мере 40 человек погибли в результате оползней после мощного наводнения. Порядка 2000 семей пострадали, несколько человек числятся пропавшими без вести.

Кито, Наталья Рязанова

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