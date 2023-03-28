В Выборге школьники провалились в колодец. Один погиб

Двое детей упали в пожарный колодец в Выборге Ленинградской области. Прохожие сумели вытащить девочку с обмороженными конечностями, а мальчик погиб.

Инцидент случился 27 марта в районе Сайменского шоссе. Предварительно, девятилетняя девочка и мальчик 10 лет подошли к открытому колодцу из любопытства. Девочка поскользнулась и упала внутрь. Мальчик поспешил ей на помощь, но увяз в грязи и погиб.

Прохожие услышали крики школьницы и вытащили ее из колодца. Тело мальчика пока ищут.

«Поисково-спасательные мероприятия продолжаются. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). По результатам предварительного следствия действиям должностных лиц органов профилактики будет дана оценка», – пояснили в управлении Следственного комитета по региону.

В Челябинской области школьник упал в канализационный колодец. Он отделался ушибами, следователи начали проверку.

Выборг, Наталья Рязанова

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