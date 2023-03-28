В Бразилии школьник зарезал учителя и ранил еще троих

Ученик одной из школ бразильского Сан-Паулу ворвался в класс и бросился с ножом на учителей и учеников. В результате один человек погиб, четверо получили ранения.

Нападение произошло утром 27 марта. Портал G1 опубликовал видео с камеры наблюдения в учебном классе. На записи видно, как подросток врывается в помещение и нападает на пожилую учительницу. Когда она падает на пол, он начинает бросаться на выбегающих из класса учеников и учителей, которые пытаются его сдержать.

Четыре учителя и один ученик получили ножевые ранения. 71-летняя учительница умерла от остановки сердца после нападения. Еще один школьник, которого объявили пострадавшим, не получил травм, но находится в шоковом состоянии. Раненый школьник рассказал, что пытался оттолкнуть нападавшего от учителя, и нож задел его руку.

Двое учителей сумели скрутить нападавшего и передали полиции. Им оказался 13-летний ученик той же школы. Один из одноклассников рассказал, что нападавший на днях подрался с ровесником, а пожилая учительница разняла драку. Подросток остался недоволен тем, как закончился конфликт, и пригрозил, что так этого не оставит.

В Казахстане девятиклассник напал на школьников с кухонным топориком и ножом. Трое подростков пострадали.

Сан-Паулу, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»