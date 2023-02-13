В школе Казахстана девятиклассник ранил трех детей топором и ножом

Ученик девятого класса школы казахстанского Петропавловска утром в понедельник, 13 февраля, напал на школьников с кухонным топором и ножом. Пострадали трое подростков – два десятиклассника и один девятиклассник. Двое раненых госпитализированы, одному помощь оказали на месте, сообщает агентство «Казинформ».

Инцидент произошел в средней школе №4. Нападавший задержан сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Северо-Казахстанской области. Там уточнили, что все пострадавшие доставлены в детскую областную больницу, находятся в сознании. По факту случившегося начато досудебное расследование по статье «Покушение на убийств».

По предварительным данным надзорного ведомства, задержанный состоит на психиатрическом учете. «Действиям несовершеннолетнего и администрации школы будет дана правовая оценка в рамках досудебного расследования», – говорится в сообщении. В школе работает оперативно-следственная группа.

Глава городского управления образования Назир Жашибеков сообщил, что медики оценивают состояние пострадавших учащихся как стабильное. По его словам, злоумышленник пронес нож и топор в школу в сумке. «Сумки учеников не обыскивают. Зашел в туалет, оттуда вышел уже с ножом и топором», – сказал чиновник.

Петропавловск, Наталья Петрова

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