В Выборге нашли тело упавшего в пожарный колодец мальчика

Спасатели нашли тело десятилетнего мальчика, упавшего в пожарный колодец в Выборге Ленинградской области. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование на контроль, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе поисково-спасательных мероприятий тело мальчика было обнаружено. Выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления», – говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Накануне двое детей упали в пожарный колодец в Выборге. Прохожие сумели вытащить девочку с обмороженными конечностями, а мальчик погиб.

Выборг, Наталья Рязанова

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