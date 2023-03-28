Мигранты забросали польских пограничников камнями

Пограничники на границе Польши и Беларуси подверглись нападению, сообщили в польской Погранохране. Группа мигрантов забросала охрану границы камнями.

Инцидент случился на участке в Дубице Церкевне, когда к границе с белорусской стороны подошла группа мужчин.

«Польские патрули были атакованы группой мужчин. Иностранцы были недовольны, что польская граница охраняется. Они бросали камни и ветки», – говорится в сообщении Погранохраны в соцсети.

По их словам, белорусские пограничники пропустили мигрантов в приграничную зону.

В конце февраля Варшава заявила, что рассматривает возможность полного закрытия границы с Беларусью. С 10 февраля Польша приостановила работу пограничного пункта «Бобровники-Берестовица», а на пункте пропуска «Кукурыки» ограничила движение фур. Свободно пересекать границу могли лишь машины, зарегистрированные в государствах-членах ЕС.

Варшава, Наталья Рязанова

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