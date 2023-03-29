В США затонула баржа с 1,5 тыс. тонн метанола

Груженная техническим спиртом баржа врезалась в плотину и затонула недалеко от Луисвилля в США. На место аварии выехали специалисты для оценки ущерба от разлива метанола, передает Reuters.

Инцидент случился в штате Кентукки. Буксир тащил за собой 11 судов, но почти все они оторвались. Одна баржа врезалась в плотину и затонула, а содержимое вылилось в реку. Позже стало известно, что она перевозила 1400 тонн технического спирта.

Министерство энергетики и окружающей среды штата отправило к месту аварии группу реагирования на чрезвычайные ситуации. Шлюзы на плотине временно закрыли, навигацию приостановили. Специалисты выясняют причины аварии и последствия разлива метанола.

Ранее в штате Аризона поезд с опасными веществами сошел с рельсов.

Луисвилль, Наталья Рязанова

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