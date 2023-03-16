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Четверг, 16 марта 2023, 10:28 мск

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В США сошел с рельсов перевозивший опасные вещества поезд

В американском штате Аризона поезд с опасными веществами сошел с рельсов. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на местные власти.

Авария произошла в среду вечером недалеко от города Топок в округе Мохаве. Представитель офиса шерифа подтвердил факт крушения поезда, при этом детали происшествия не уточнялись, как и неизвестно, произошла ли утечка опасных веществ.

Железнодорожная компания BNSF и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) приступили к расследованию случившегося.

В начале февраля в американском штате Огайо произошло крушение поезда с 50 вагонами, перевозящими винилхлорид, что привело к локальной экологической катастрофе. Местные СМИ сообщали, что власти решили сжечь вытекшие химикаты. Отмечалось также, что при горении винилхлорид выделяет ядовитый газ фосген – боевое отравляющее вещество, применявшееся во время Первой мировой войны.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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