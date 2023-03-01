В США в штате Огайо очередное ЧП – горит завод

В городе Кливленд в американском штате Огайо в среду, 1 марта, уже несколько часов горит металлургический завод. Потушить пламя не удается. Сообщается о нескольких взрывах, – сообщают местные СМИ.

В сообщении пожарная охрана Кливленда в микроблоге в Twitter говорится: «В борьбе с огнем задействованы свыше 50 сотрудников. Пламя охватило двухэтажное здание промышленного назначения. Информации о наличии пострадавших не поступало. В реагировании задействован специалист по опасным веществам. Причина возгорания расследуется».

Местные СМИ сообщают, что «взрывы на месте пожара, который удалось взять под контроль, власти объяснили детонацией газовых баллонов».

Напомним, что 5 февраля в Огайо сошли с рельсов 50 вагонов поезда с опасными химическими веществами, в результате чего в радиусе нескольких километров от ЧП были эвакуированы местные жители.

Вашингтон, Иван Бабурин

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