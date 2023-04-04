Семь следователей отравились токсинами на месте крушения поезда в Огайо

Семь специалистов, которые собирали материалы по делу о крушении поезда с химикатами в Огайо, пожаловались на ухудшение самочувствия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

3 февраля в Огайо произошло крушение поезда с вагонами, перевозившими винилхлорид, что привело к серьезной локальной экологической катастрофе. Американские СМИ сообщали, что власти решили сжечь вытекшие химикаты. При горении винилхлорид выделяет ядовитый газ фосген – боевое отравляющее вещество, применявшееся во время Первой мировой войны.

Сотрудники, участвовавшие в расследовании, проводили обход домов в районе, близком к месту аварии, когда почувствовали ухудшение самочувствия. Среди симптомов пострадавшие назвали боль в горле, головную боль, кашель и тошноту.

Отмечается, что симптомы прошли в тот же день, все специалисты вернулись к работе в течение 24 часов. При этом самочувствие следователей улучшилось после того, как они покинули зараженную территорию.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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