В американском штате Огайо горит металлургический завод

В США в штате Огайо очередное ЧП – горит металлургический завод, на котором производят «сплавы меди» – передает телеканал Fox8.

В сообщении телеканала говорится: «Компетентные органы прибыли на место происшествия на металлургическом заводе в Оуквуд-Виллидж. Пожар начался после неизвестного инцидента. По словам очевидцев, пожару предшествовал громкий взрыв. Несколько человек отправили в больницу. Точное число госпитализированных пока не известно».

В свою очередь, телеканал WKBN со ссылкой на экстренные службы сообщил, что «мощный взрыв произошел в стенах металлургического завода в американском штате Огайо. Инцидент произошел в Бедфорде на территории предприятия I. Schumann & Co. Информация о количестве пострадавших выясняется».

Следует напомнить, что две недели назад также в Огайо произошло крушение поезда с вагонами, перевозившими винилхлорид, что привело к серьезной локальной экологической катастрофе. Американские СМИ сообщали, что власти решили сжечь вытекшие химикаты. Отмечалось также, что при горении винилхлорид выделяет ядовитый газ фосген – боевое отравляющее вещество, применявшееся во время Первой мировой войны.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»