В США произошло очередное ЧП с химическими материалами

Третье за месяц серьезное ЧП в США, связанное с химическими материалами произошло во Флориде – на площади 21 тыс. кв. м горит склад с пластиком, – сообщают СМИ.

В сообщениях, распространяемый в соцсетях, говорится, что во Флориде горит крупный склад пластика. В настоящее время огонь охватил площадь уже в 21 000 кв. метров.

«Пожарные бригады расходуют около 20 тонн воды в минуту, чтобы справиться с пламенем. В небо поднимаются клубы едкого черного дыма. С огнем уже несколько часов борются десятки спасателей. О пострадавших информации нет», – сообщают очевидцы.

Напомним, накануне в Аризоне перевернулся грузовик с азотной кислотой, которая вылилась на дорогу. В срочном порядке эвакуировали ближайшие районы, а автомагистраль перекрыли. В результате аварии погиб водитель автоцистерны. Местные жители сообщают, что находят и умирающих животных. СМИ сообщают, что содержимое цистерны попало в местную реку.

Две недели назад также в США, в Огайо произошло крушение поезда 50 вагонами, перевозящими винилхлорид, что привело к локальной экологической катастрофе. По словам местных жителей, власти практически ничего не предпринимают.

Вашингтон, Иван Бабурин

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