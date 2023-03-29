Телеграм-каналы сообщили об атаке газовой станции в Белгороде украинским БПЛА

Украинский беспилотник, по предварительным данным, совершил безуспешную атаку на газонасосную станцию «Газэнергосеть» в Белгороде. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на информированный источник.

Начиненный взрывчаткой дрон целился в газовый резервуар, но он оказался пустым – взрыва не произошло. Резервуар емкостью 30 тысяч литров повредило осколками взрывного устройства, уточняет телеграм-канал Baza. Также повреждения получил газопровод. В результате инцидента с БПЛА, который произошел вечером 27 марта, никто не пострадал.

Отмечается, что беспилотник оказался самодельным и был снаряжен взрывным устройством, изготовленным в кустарных условиях. Предположительно, дрон запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области, расположенного в 6,5 км от российско-украинской границы.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

Белгород, Наталья Петрова

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