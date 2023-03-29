Бельгиец свел счеты с жизнью после разговоров с нейросетью

Житель Бельгии покончил с собой после шести недель общения с чат-ботом, которого разработчик позиционирует как цифрового психотерапевта.

Пьер в течение двух лет особенно беспокоился из-за изменений климата, постепенно у него развилась тревожность. Мужчина начал общаться с чат-ботом «Элиза», которого разработчик позиционирует как цифрового психотерапевта.

Вдова погибшего рассказала, что общение становилось все более продолжительным, а вскоре приобрело непрерывный характер. Мужчина начал воспринимать разговоры с нейросетью как нечто мистическое.

Когда переписку восстановили, оказалось, что мужчина высказывал чат-боту свои мысли об уходе из жизни. Но «Элиза» ни разу не попыталась отговорить его, пишет L'Avenir.

Эксперты задались вопросом, насколько безопасны чат-боты и как разработчики стараются оградить пользователей от подобных ситуаций.

Каждый пятый работодатель уверен, что боты вскоре смогут заменить людей в ряде профессий.

Брюссель, Наталья Рязанова

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