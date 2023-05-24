В ООН видят угрозу человечеству в чат-ботах с искусственным интеллектом

Искусственный интеллект, который генерирует текст или изображения, представляет опасность. Государствам и бизнесу стоит быть осторожными с его использованием. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

По его словам, стремительный прогресс в развитии чат-ботов с искусственным интеллектом вызывает беспокойство.

«Возможности огромны, но и риски тоже. Права человека должны быть интегрированы в ИИ на протяжении всего его жизненного цикла, и правительства и компании должны делать больше, чтобы обеспечить наличие защитных мер» – подчеркнул Тюрк.

Стоит отметить, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также выступала с призывом быть осторожными с использованием ИИ в целях защиты здоровья населения планеты.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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