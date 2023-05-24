российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 мая 2023, 16:04 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

В ООН видят угрозу человечеству в чат-ботах с искусственным интеллектом

Искусственный интеллект, который генерирует текст или изображения, представляет опасность. Государствам и бизнесу стоит быть осторожными с его использованием. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

По его словам, стремительный прогресс в развитии чат-ботов с искусственным интеллектом вызывает беспокойство.

«Возможности огромны, но и риски тоже. Права человека должны быть интегрированы в ИИ на протяжении всего его жизненного цикла, и правительства и компании должны делать больше, чтобы обеспечить наличие защитных мер» – подчеркнул Тюрк.

Стоит отметить, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также выступала с призывом быть осторожными с использованием ИИ в целях защиты здоровья населения планеты.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Чат-бот ChatGPT написал проект мирного договора по конфликту на Украине / Билл Гейтс назвал ИИ важнейшим технологическим достижением за 50 лет / Бельгиец свел счеты с жизнью после разговоров с нейросетью / В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту

В рубриках

В мире, Общество, Технологии,