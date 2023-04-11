Чат-бот ChatGPT написал проект мирного договора по конфликту на Украине

Немецкое издание Berliner Zeitung обратилось к искусственному интеллекту за решением по ситуации на Украине. Чат-бот ChatGPT составил проект мирного договора и письма к российскому и украинскому лидерам с призывом к миру, сообщило издание.

В договоре ChatGPT прописал немедленное прекращение огня и отвод военных сил на первоначальные позиции с созданием демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии конфликта. Надзор над зоной чат-бот предложил передать международным миротворческим силам. Восстановление пострадавших районов предлагается возложить на обе конфликтующие стороны совместно с международным сообществом.

Вопрос принадлежности Донбасса ИИ решил в рамках договоренностей, достигнутых до начала специальной военной операции. Он предложил Киеву предоставить автономию Донецку и Луганску в составе Украины и прописать на уровне законов защиту прав русскоязычного населения в ЛДНР.

В проекте послания от лица канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту РФ Владимиру Путину ChatGPT прописал признание Берлином законных интересов России в сфере безопасности. Также в письме сказано, что конструктивный диалог и готовность к прекращению огня и переговорам могут открыть дверь для улучшения сотрудничества между Россией и Европой.

Китай упрекнул Запад в прекращении российско-украинских переговоров в марте 2022 года в Турции. Пекин указал на влияние «деструктивных сил», не желавших выполнения мирных договоренностей.

Берлин, Наталья Рязанова

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