Чат-бот ChatGPT обвинили в сливе приватной информации

Популярный чат-бот ChatGPT обвинили в сливе данных пользователей. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Один из пользователей рассказал, что в его чате появилась информация, не связанная с запросами. Во время взаимодействия с сервисом он отошел на несколько минут, вернувшись к компьютеру, он обнаружил чаты, которых ранее не видел – выглядело так, как будто кто-то загружал запросы в чат-бот от его имени.

По словам пользователя, там были результаты работы над презентацией, подробности научной работы за авторством неизвестных ему людей, а также медицинские рецепты.

Отмечается, что ранее чат-бот уже демонстрировал случайные конфиденциальные данные пользователям. Весной 2022 года разработчики ChatGPT на время отключали сервис после того, как он показывал приватную информацию в диалогах.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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