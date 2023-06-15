В России мошенники используют ChatGPT для фишинга

В России аферисты начали пользоваться чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT для фишинга. Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского».

Мошенники с помощью ChatGPT генерируют фишинговые письма. Сообщения от бота составлены грамотно и внушают доверие, что несет риски для пользователей рунета.

«Он пока все еще не очень умный – безусловно, он обучается и совершенствуется, но пока на совсем сложные вещи он не способен», – рассказала РИА «Новости» управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.

По ее словам, такой метод интернет-атаки может использоваться не только против пользователей, но и организаций, однако применение ИИ обходится дорого, и есть способы противостоять подобному способу обмана.

Чат-бот ChatGPT был разработан компанией Open AI и запущен в ноябре прошлого года. С помощью него можно писать код, создавать и переводить тексты, кроме того, бот использует контекст диалога для ответов на вопросы пользователей.

Москва, Зоя Осколкова

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