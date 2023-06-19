российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 июня 2023, 15:07 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Каждый пятый россиянин пытался разыграть телефонных мошенников

Каждый пятый житель России пытался подшутить над мошенниками. Об этом сообщается в исследовании, проведенном «Лабораторией Касперского».

26,5% мужчин и 14,5% женщин пытались разыграть телефонного или интернет-мошенника. Около 8% респондентов выражали недовольство и ругались с аферистами, 6% унижали их, а 4% – просто разговаривали на различные темы. 2% опрошенных заявили, что пытались отговорить мошенников заниматься обманом.

Большинство (61%) россиян сразу же кладут трубку или перестают отвечать в Сети, как только понимают, что контактируют с мошенниками. По сравнению с женщинами мужчины реже поступают подобным образом (69% и 50% соответственно).

По словам экспертов, самым безопасным будет незамедлительно прервать разговор со злоумышленниками. Продолжение беседы может привести к неприятностям. Так мошенники могут мстить, используя номер шутника для противоправных действий.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В России мошенники используют ChatGPT для фишинга / Россиянам напомнили об опасности шуток над телефонными мошенниками / Мошенники в России стали использовать поддельные удостоверения сотрудников банка / В 2023 году мошенникам удалось похитить 4,5 млрд рублей со счетов клиентов российских банков

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия,