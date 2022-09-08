Телефонные мошенники мстят шутникам, подставляя их номера

Телефонные мошенники мстят людям, которые не повелись на уловки и решили их разыграть. Номер несостоявшейся жертвы подставляют при обзвонах граждан. В результате у правоохранительных органов могут возникнуть вопросы.

Такая тенденция наблюдается в последние месяцы, пишут «Известия» со ссылкой на главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова. «Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже «шутникам» начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», – пояснил эксперт.

Более того, по словам юристов, к гражданину, чей номер использовали для подмены, могут возникнуть вопросы у следствия в том случае, если звонящему с этого номера злоумышленнику удалось обмануть собеседника. От него потребуют объяснений в рамках доследственной проверки или допроса в качестве свидетеля по обстоятельствам возбужденного уголовного дела.

В Центробанке напомнили, что аферисты применяют различные психологические приемы, чтобы вывести человека из равновесия и отключить у него критическое мышление. «Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда и ни в коем случае не сообщайте звонящим <...> личные данные, данные банковской карты, коды из SMS, секретные слова. При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор», – отметили в регуляторе.

Ранее «Новый День» сообщал о еще одном способе мести от мошенников, которых разоблачили. Эксперты настоятельно советуют не издеваться и не затягивать разговор с аферистами. Это приводит преступников в крайнее раздражение, и в качестве мести они все чаще используют звонки с сообщением о минировании или совершении других преступлений, причем номер звонящего подменяют на номер жертвы. Значительно проще и безопаснее просто повесить трубку.

Москва, Зоя Осколкова

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