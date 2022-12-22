Россиянам напомнили об опасности шуток над телефонными мошенниками

Россияне, которые подшучивают над телефонными мошенниками, рискуют столкнуться с серьезными проблемами. Об этом рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, самыми простыми ответными действиями на шутки и издевки будут оскорбления и угрозы со стороны аферистов. «Особо отличившихся» в троллинге граждан мошенники помещают в специальный список.

«Не секрет, что разные мошеннические центры используют разные методы обмана. Однако связаны они общими кураторами и общими целями. Поэтому тех, кто не повелся на один вид обмана, но проявил агрессию, они «прогоняют» через все возможные способы отъема денег с расчетом на то, что на каком-нибудь из них человек все же проколется и переведет деньги. И это будет для него самым худшим наказанием, а для мошенников – поводом для радости», – говорит Соловьев.

Кроме того, телефонный номер шутника могут использовать как подменный при обзвоне потенциальных жертв. В результате обманутые граждане указывают этот номер в своих заявлениях в правоохранительные органы.

«В целом все это говорит о том, что с мошенниками не стоит разговаривать. При малейшем сомнении необходимо класть трубку и не играть в «телефонную рулетку», – заключил юрист.

Москва, Зоя Осколкова

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