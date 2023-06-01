В 2023 году мошенникам удалось похитить 4,5 млрд рублей со счетов клиентов российских банков

Объем переводов с банковских счетов, осуществленных без согласия клиентов российских банков, составил в первом квартале 2023 года 4,5 млрд рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Банка России. По данным регулятора, активность кибераферистов вырос более чем в 2,5 раза.

«Мошенникам удалось провести 252,1 тыс операций без согласия клиентов, их объем составил 4,5 млрд рублей. Больше всего денег злоумышленники похитили через переводы с помощью онлайн-банкинга, в том числе это были заемные средства», – говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», составленном регулятором.

При этом в январе – марте 2023 года банки отразили 2,7 млн атак кибермошенников на счета клиентов и таким образом предотвратили хищения на 712 млрд рублей.

В первом квартале ЦБ инициировал блокировку почти 97 тыс телефонных номеров, с которых мошенники звонили гражданам. Активность киберпреступников в интернете по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем в 2,5 раза – регулятор инициировал блокировку 8,3 тыс фишинговых сайтов. Они были замаксированы под официальные сайты финансовых организаций: кредитных, страховых, участников рынка ценных бумаг, а также организаций, предлагающих сверхдоходные инвестиционные продукты.

Как отметил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, в 2023 году ЦБ ввел для банков новую форму отчетности по операциям без согласия клиентов и видит соотношение неуспешных операций, заблокированных антифрод-системами кредитных организаций, и фактических незаконных списаний. На основе этого и других показателей в дальнейшем будет оцениваться эффективность систем защиты банков.

«Мы видим, что схемы мошенников становятся все сложнее, они активно используют методы социальной инженерии, заставляя граждан добровольно отдавать свои средства, задействуют новые приемы обмана. Для противодействия злоумышленникам мы продолжим совершенствовать наше регулирование», – подчеркнул Уваров.

Москва, Андрей Дорофеев

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