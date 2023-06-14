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Среда, 14 июня 2023, 09:16 мск

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Мошенники в России стали использовать поддельные удостоверения сотрудников банка

Мошенники для подтверждения своих слов отправляют жертвам «удостоверения» банковских сотрудников. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, – отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник», – рассказал Кузнецов в интервью РИА «Новости» в рамках ПМЭФ.

Речь не идет о новой схеме мошенничества, документы, например, такие как «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка», используются в старых методах обмана.

В то же время в России продолжает расти количество попыток телефонного мошенничества. Среди схем, которые злоумышленники используют в отношении клиентов банка, по-прежнему доминирует схема с переводом или взносом на «безопасный счет».

«Основная угроза – это телефонное мошенничество, доля которого в общем объеме кибермошенничества составляет 90%. Да и количество попыток телефонного мошенничества растет: в 2022 году число таких попыток в отношении граждан России достигло 5 миллионов в сутки, а сегодня это уже 8,6 миллиона в сутки», – отметил Кузнецов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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