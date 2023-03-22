Билл Гейтс назвал ИИ важнейшим технологическим достижением за 50 лет

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что считает модель искусственного интеллекта GPT самым революционным достижением в области технологий за последние 50 лет.

Миллиардер сравнил ИИ от стартапа OpenAI с изобретением графического пользовательского интерфейса. По его словам, впечатления от общения с ИИ через программную среду чат-бота были похожи на те, которые он испытал, увидев графическую среду рабочего стола (GUI) в 1980 году.

«Весь опыт был ошеломляющим. Я знал, что только что увидел самое важное достижение в технологии со времен графического пользовательского интерфейса», – написал Гейтс в своем блоге.

Развитие ИИ основатель Microsoft считает фундаментальным, наряду с созданием микропроцессора, персонального компьютера, интернета и мобильного телефона. «Это изменит то, как люди работают, учатся, путешествуют, получают медицинскую помощь и общаются друг с другом», – уверен Гейтс.

Бизнесмен считает, что в дальнейшем целые отрасли будут формироваться вокруг ИИ, а бизнес будет находить новые способы его использования.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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