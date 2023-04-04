В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту

Чат-бот для желающих поступить на военную службу по контракту заработал в Москве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей. Помимо этого, для горожан работает горячая линия по телефону: 117. Подробная информация о контрактной службе также собрана на специальной странице contract.mos.ru», – говорится в сообщении.

В мэрии также напомнили, что для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве открыли единый пункт отбора. Он находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Прием ведут ежедневно с 09:00 до 20:00. Туда могут обратиться все желающие поступить на службу: москвичи, жители других регионов России и иностранные граждане.

На прием в единый пункт отбора можно записаться онлайн. Для этого на mos.ru нужно выбрать удобные дату и время. Там же указан список необходимых документов.

Москва, Андрей Дорофеев

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