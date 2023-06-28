В России разрабатывается закон об искусственном интеллекте

В России разрабатывается полноценный закон об искусственном интеллекте. Об этом заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов в интервью РИА «Новости».

«Очевидно, что нужно регулировать эту сферу, и мы этим занимаемся, соответствующее регулирование готовится. Одно из направлений – это обезличивание данных. Речь идет о том, чтобы поэтапно в пилотных проектах, наращивая технологии, переходить к общему регулированию, расширять, масштабировать правильные решения... Сначала должен быть полноценный закон об искусственном интеллекте, у нас такого закона пока нет», – сказал Шойтов.

Он добавил, что в настоящее время идет работа над новой нормой. Любая высокая технология несет с собой параллельный риск, поэтому при использовании ИИ нужно находить баланс между безопасностью и экономической эффективностью, указал замминистра.

Кроме того, Шойтов сообщил о планах создать в 2024 году внутри своей информационной системы центр, который будет обезличивать исходные персональные данные для дальнейшего использования, в том числе при обучении моделей искусственного интеллекта.

При этом вопрос обезличивания довольно сложный не только с технологической точки зрения, но и с нормативной. Сейчас в Госдуму внесен проект федерального закона, в котором предусматривается нормативное регулирование одного из подходов.

Москва, Зоя Осколкова

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