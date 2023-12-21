Каждый пятый россиянин опасается восстания роботов

Каждый пятый житель России опасается, что искусственный интеллект (ИИ) может захватить мир и разрушить будущее человечества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Art Engineering.
По данным исследования, в котором приняли участие 2,4 тысячи россиян, почти половина респондентов (47%) с оптимизмом наблюдают за совершенствованием технологий ИИ. Почти треть (32%) респондентов нейтрально относятся к развитию технологий ИИ в России. Они готовы принимать новшества, связанные с нейросетями и чат-ботами.
Более 23% полагают, что нейросети могут подстегнуть развитие экономики. 9% надеются на решение проблемы кадрового дефицита, а 14% ожидают, что нейросети избавят их от рутинной работы.
В то же время 22% опрошенных видят в ИИ угрозу будущему. 8% опасаются, что машины оставят людей без работы. Еще около 14% говорят, что «боятся роботизации».
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»