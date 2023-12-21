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Четверг, 21 декабря 2023, 09:58 мск

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Каждый пятый россиянин опасается восстания роботов

Архив. Фото: Роскосмос

Каждый пятый житель России опасается, что искусственный интеллект (ИИ) может захватить мир и разрушить будущее человечества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Art Engineering.

По данным исследования, в котором приняли участие 2,4 тысячи россиян, почти половина респондентов (47%) с оптимизмом наблюдают за совершенствованием технологий ИИ. Почти треть (32%) респондентов нейтрально относятся к развитию технологий ИИ в России. Они готовы принимать новшества, связанные с нейросетями и чат-ботами.

Более 23% полагают, что нейросети могут подстегнуть развитие экономики. 9% надеются на решение проблемы кадрового дефицита, а 14% ожидают, что нейросети избавят их от рутинной работы.

В то же время 22% опрошенных видят в ИИ угрозу будущему. 8% опасаются, что машины оставят людей без работы. Еще около 14% говорят, что «боятся роботизации».

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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