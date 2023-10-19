Минцифры готовит для госкорпораций и ведомств методички по внедрению искусственного интеллекта

Глава минцифры РФ Максут Шадаев на площадке конференции AQ ПРО.ВРЕМЯ в четверг, 19 октября, заявил, что его ведомство готовит методические рекомендации по включению искусственного интеллекта (ИИ) в стратегии цифровой трансформации для госкомпаний и ведомств, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Шадаев сказал: «Минцифры готовит методические рекомендации о том, как в ведомственные и корпоративные стратегии цифровой трансформации должны быть включены задачи, связанные с внедрением искусственного интеллекта, и по каким показателям будет оцениваться прогресс. Показатели, скорее всего, будут определяться индивидуально для каждой отрасли, так как невозможно сформулировать универсальный показатель, связанный с искусственным интеллектом».

«Согласно поручениям президента России Владимира Путина, стратегии цифровой трансформации ведомств и госкомпаний должны включать раздел, связанный с искусственным интеллектом», – напомнил министр.

Москва, Иван Бабурин

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