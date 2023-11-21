Каждый седьмой россиянин уверен, что с помощью ИИ можно совершать преступления

Больше половины жителей России считают, что развитие искусственного интеллекта изменит жизнь людей к лучшему. Однако есть и те, кто уверены, что ИИ может быть использован в противоправных целях.

Опрос, в котором приняли участие более 11 тысяч респондентов, провели аналитики «Сбер Страхования жизни». «Дальнейшее развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) поможет изменить жизнь в лучшую сторону. В этом уверены 61% опрошенных россиян. Интересно, что мужчины в данное утверждение верят чаще женщин – 61% и 39% соответственно», – приводит результаты исследования агентство «Прайм».

Среди тех, кто не ожидает позитивных перемен от внедрения ИИ, 35% назвали причиной недоверия сбои и ошибки, 31% опрошенных не понимают, как это работает. «Каждого пятого смущает, что искусственный интеллект лишен морали, этики и чувств. 14% уверены, что с помощью ИИ можно совершать преступления, 5% – что развитие искусственного интеллекта приводит к деградации человека», – пишут аналитики.

Наибольшего развития ИИ россияне ожидают в сфере IT (52%). Каждый третий (35%) считает, что ИИ будет востребован в сфере безопасности, каждый четвертый (27%) – в медицине, а каждый шестой (17%) – в образовании. Кроме того, граждане видят перспективу применения роботов в сфере услуг, творческих профессиях и перевозках.

Москва, Зоя Осколкова

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